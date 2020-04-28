تركيا تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين من كورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات التركية الاثنين، تسجيل أكبر عدد للمتعافين من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مع رصد 4651 حالة شفاء جديدة، تزامنا مع تراجع وتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2131، ليبلغ 112261 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس ومستمر في حصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 24 أبريل 3122 إصابة، وفي 25 أبريل 2861، وفي 26 أبريل 2357.

وذكر قوجة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى ارتفعت بواقع 95 حالة جديدة، ووصلت إلى 2900.

وسجل انخفاض لافت في هذا المعدل على مدار أيام، حيث تم تسجيل 115 وفاة في 23 أبريل، و109 في 24 أبريل، و106 في 25 أبريل، و99 في 26 أبريل.

وأعلن وزير الصحة التركي تسجيل 4561 حالة شفاء جديدة، ليرتفع المؤشر الإجمالي إلى 33791، وشدد، تعليقا على هذا الرقم: “سجلنا أكبر عدد للمتعافين خلال يوم واحد”.

كما أكد قوجة انخفاض عدد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، مضيفا: “علينا عدم المغالاة بهذا النجاح”.

المصدر: وكالات