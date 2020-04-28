بريطانيا لا تستبعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات ما بعد بريكسيت بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر

اعتبرت الحكومة البريطانية، أن التوصل إلى اتفاق حول العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد عملية “بريكست”، لا يزال ممكنا.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف المسؤول عن الجانب السياسي من المفاوضات بين الطرفين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا من شأنها أن تسهم في تركيز عقول المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إكمال العملية التفاوضية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح غوف أنه يعتبر أن فرض التوصل إلى الاتفاق بين لدن وبروكسل أعلى من “الاثنين مقابل واحد”، متوقعا تحقيق تقدم كبير في المفاوضات في أواخر يونيو، وتابع: “نعتقد أنه لا يزال من الممكن إنجاز الصفقة في أثناء المهلة المحددة”.

وذكر أن بريطانيا ستنشر نسختها من نص الاتفاق خلال عدة أسابيع، إلا أنه رفض أن يوضح ما إذا كانت بريطانيا تنوي الخروج من المفاوضات حال عدم توصلها إلى نتيجة، فيما شدد على إبقاء 31 ديسمبر موعدا نهائيا لخروج بلاده من دائرة نفوذ الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وأعلن كبير المفاوضين من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه الأسبوع الماضي، عن عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن في المفاوضات بن التكتل وبريطانيا، معتبرا أن الأخيرة وضعت حدودا زمنية ضيقة من خلال رفضها إمكانية تمديد الفترة الانتقالية بعد انسحاب المملكة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

المصدر: وكالات