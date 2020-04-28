السلطات الروسية: وفاة 44 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 44 شخصا جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد الوفيات اليوم الاثنين بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس الأحد، حين تم تسجيل 31 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو، اليوم الاثنين 479 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العمليات عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصا، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 حالة.

وتعافى أكثر من 7 آلاف شخص من الفيروس وأجرى الأطباء أكثر من 3 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: وكالات