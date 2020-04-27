لجنة عمال مياه غب الطلب في مؤسسة لبنان الشمالي رفعت مطالبها الى وزيرة العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2020 - 20:54

لجنة عمال مياه غب الطلب في مؤسسة لبنان الشمالي رفعت مطالبها الى وزيرة العمل

منذ 31 mins 27 April، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت لجنة عمال غب الطلب في “مؤسسة مياه لبنان الشمالي” ببيان، أن ” وفدا منها ضم: محمد عادل عوض، ربيع قدور، شفيق العتري، وأحمد الدواش، التقى وزيرة العمل لميا الدويهي في مكتبها بالوزارة”.

وطالب الوفد ب”التعويض عن أيام التعطيل القسري، التي فرضتها الحكومة من جراء تنفيذ التعبئة العامة وايقاف الحسم الفوري المتخد من قبل إدارة المؤسسة”.

كما طالب المتعهد ب”التعويض عن 17 شهرا: إجازات مرضية وإدارية ومنح مدرسية وبربط عمال غب الطلب مباشرة مع المؤسسة – متعاقد أو أجير أو مستخدم – أو تعديل فوري لدفتر الشروط”.

وأكد “أحقية الانتساب الى نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي أو انشاء نقابة خاصة بعمال غب الطلب”. وأشار إلى أن “وزيرة العمل وعدت بمتابعة فورية لكل المطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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