لبنان: وزراء البيئة والصناعة والاقتصاد تداولوا في وضع شركات الاسمنت

عقد في وزارة البيئة اللبنانية الاثنين اجتماع ضم كلا من وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير البيئة دميانوس قطار.

وجرى خلال الاجتماع البحث في وضع شركات الاسمنت، بحضور النائب نقولا نحاس والمدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان وكل من ممثل شركة الترابة الوطنية – السبع بيار ضومط وممثل شركة “هولسيم” جميل بو هارون وممثل شركة “سبلين” طلعت اللحام.

وتمت مناقشة اوضاع الشركات بعد توقف مقالعها عن العمل منذ أواخر سنة 2019، وجرى نقاش في أوضاع السوق والحاجات اضافة الى قضايا الاحتكار والاستيراد.

وأكد ممثلو الشركات “تعاونهم الكامل واضعين أنفسهم تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة والتقيد بالمعايير البيئية اللبنانية والعالمية كافة لناحية الإنبعاثات وإستثمار وإعادة تأهيل المقالع على أن تتابع المداولات في لقاءت أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام