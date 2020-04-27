لبنان: وزراء البيئة والصناعة والاقتصاد تداولوا في وضع شركات الاسمنت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2020 - 20:52

لبنان: وزراء البيئة والصناعة والاقتصاد تداولوا في وضع شركات الاسمنت

منذ 2 ساعة 27 April، 2020
اجتماع الوزراء
لبنان

عقد في وزارة البيئة اللبنانية الاثنين اجتماع ضم كلا من وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير البيئة دميانوس قطار.

وجرى خلال الاجتماع البحث في وضع شركات الاسمنت، بحضور النائب نقولا نحاس والمدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان وكل من ممثل شركة الترابة الوطنية – السبع بيار ضومط وممثل شركة “هولسيم” جميل بو هارون وممثل شركة “سبلين” طلعت اللحام.

وتمت مناقشة اوضاع الشركات بعد توقف مقالعها عن العمل منذ أواخر سنة 2019، وجرى نقاش في أوضاع السوق والحاجات اضافة الى قضايا الاحتكار والاستيراد.

وأكد ممثلو الشركات “تعاونهم الكامل واضعين أنفسهم تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة والتقيد بالمعايير البيئية اللبنانية والعالمية كافة لناحية الإنبعاثات وإستثمار وإعادة تأهيل المقالع على أن تتابع المداولات في لقاءت أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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