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April 27 2020 - 13:58

عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران يصل الى 5806 حالة

منذ 13 mins 27 April، 2020
الصحة الايرانية: وفاة 151 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاثنين 91 الفا و472 حالة، وبوفاة 96 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5806 حالة.

وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  991 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 91 الفا و 472 حالة لغاية حالة لغاية الان، ولكن للأسف توفي 96 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5806 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 432 الاف  و329 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس “کوفید 19” في أنحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: ارنا

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