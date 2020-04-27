عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران يصل الى 5806 حالة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاثنين 91 الفا و472 حالة، وبوفاة 96 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5806 حالة.

وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 991 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 91 الفا و 472 حالة لغاية حالة لغاية الان، ولكن للأسف توفي 96 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5806 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 432 الاف و329 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس “کوفید 19” في أنحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: ارنا