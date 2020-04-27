اختفاء جنديين للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على آليتهما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2020 - 13:58

اختفاء جنديين للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على آليتهما

منذ 29 mins 27 April، 2020
ختفاء جنديين للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على عربتهما
سورية - عربي وإقليمي

كشفت مصادر أهلية بريف دير الزور أن جنديين من قوات الاحتلال الأمريكي تعرضاً لهجوم بريف المحافظة الشرقي ولم يعرف مصيرهما بعد.

وبينت المصادر لـ “وكالة سانا” أن مجهولين هاجموا عربة (همر) تقل جنوداً للاحتلال الأمريكي أثناء توجه العربة من حقل العمر إلى حقل التنك حيث عثر على العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي واثنان من مجموعات (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود الاحتلال ومجموعات (قسد) عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

المصدر: وكالة سانا

التعليقات

ذات صلة