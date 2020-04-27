وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي الى 710 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2020 - 13:58
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي الى 710
منذ 39 mins
27 April، 2020
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