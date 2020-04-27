دوريات لمراقبي وزارة الاقتصاد على سوق الجملة ومحلات بيع الخضار في بعلبك

جالت مراقبتا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة رنا أيوب ورهام الحاج سليمان، بمواكبة دورية من أمن الدولة، على محلات بيع الخضار في سوق الجملة عند مدخل بعلبك الشمالي، في محلة التل الأبيض، وتأكدت من الفواتير ونسبة الأرباح، دون تسطير محاضر بعد التأكد من الالتزام بالهامش المحدد للربح.

وتحدثت أيوب بعد الجولة، فقالت: “بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، ومن المدير العام موسى كريم، توجهنا اليوم إلى سوق الخضار للبيع بالجملة في مدينة بعلبك، واطلعنا على فواتير استلام البضاعة، وتأكدنا من أسعار الفواكه والخضار التي يتم تسليمها لبائعي المفرق”.

وتابعت”جولتنا هي للتأكد من حصول أي تلاعب بالأسعار، سواء من قبل تجار الجملة أو تجار المفرق، وهذه الحملة متواصلة، وستستمر ولن تتوقف، وتشمل كل محلات بيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية، وسيتم تنظيم محاضر بحق المخالفين”.

بدورها أشارت الحاج سليمان الى انه “تم احتساب نسب الأرباح لتجار الجملة، التي من المفترض أن لا تزيد عن 10في المئة حسب قرار تحديد نسب الربح، ولم نجد مخالفات في سوق الجملة. وقد تواصلنا مع دورية موازية تجول على محلات بيع الخضار داخل مدينة بعلبك وزودناهم بأسعار الجملة، ليتمكنوا من البناء عليها عند تدقيق الفواتير ونسب الربح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام