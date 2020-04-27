اليمن: بحرية العدوان تحتجز 15 سفينة محملة بأكثر من 374 طن من المشتقات النفطية

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي الاميركي يحتجز (15) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (374,480) طن من المواد البترولية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة.

وأوضحت الشركة الاثنين أن “العدوان يحتجز السفن النفطية لفترات مختلفة بلغت أقصاها -بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا- مدة 46 يوما، فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر،”.

وأكدت الشركة أن “إجراءات العدوان تعتبر مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها”، وتابعت “فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.

المصدر: موقع انصار الله