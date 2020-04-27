سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لـ #عدوان_إسرائيلي من فوق الأجواء #اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2020 - 05:42

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لـ #عدوان_إسرائيلي من فوق الأجواء #اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها

منذ 25 mins 27 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة