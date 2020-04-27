كورونا في العراق.. 57 إصابة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن “مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين”.

وأضافت الوزارة “تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء”، وأشارت إلى أنه “تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق”.

ولفتت الوزارة إلى أن “مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263”.

المصدر: روسيا اليوم