“مستشفى الحريري”: إصابة جديدة بكورونا في لبنان وحالة شفاء

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي “تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، من بين 205 فحوصات مخبرية، مقابل تماثل حالة للشفاء، وإخراج 6 مصابين بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أي حالة حرجة في العناية المركزة”.

وقال المستشفى في تقريره اليومي الاحد عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا “أجرى المستشفى 205 فحوصات مخبرية، سجلت إصابة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية”، ولفت الى ان “مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 8 إصابة”.

وذكر التقرير “تم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى”، واضاف “تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض”.

واشار التقرير الى انه “بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 119 حالة شفاء”، وتابع “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 6 إصابات بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي”.

ولفت التقرير الى ان “جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة”، وتابع “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام