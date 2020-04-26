مودي يحث الهنود على الالتزام بتدابير الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “الهنود للامتثال الصارم لتدابير العزل العام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في البلاد”.

وقال مودي الاحد “البلاد تخوض حربا، وعلينا كمواطنين مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل”.

وأضاف مودي “أناشدكم عدم الوقوع في فخ الثقة المفرطة والتوهم بأنه ما دام فيروس كورونا لم يصل إلى مدينتنا أو قريتنا أو شوارعنا أو مكتبنا، فبالتالي لن يصل إلينا”.

وسجلت الهند 26496 إصابة بالفيروس و824 حالة وفاة، وفرضت إجراءات العزل العام على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في نهاية آذار/مارس الماضي.

المصدر: روسيا اليوم