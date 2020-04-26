كورونا في بريطانيا.. تسجيل 413 اصابة جديدة

سجلت بريطانيا الأحد تراجعا كبيرا للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مع رصد 413 حالة جديدة في حصيلة أقل بمرتين تقريبا مقارنة مع إحصائية أمس السبت.

وأعلنت السلطات البريطانية الأحد ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات البلاد بواقع 413 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20732.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في وتيرة ارتفاع الوفيات بعدوى كورونا على أساس يومي في بريطانيا، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية 22 نيسان/أبريل 759 حالة، وفي 23 نيان/أبريل 616 حالة، وفي 24 نيسان/أبريل 684، وفي 25 نيسان/أبريل 813.

المصدر: روسيا اليوم