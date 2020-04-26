كورونا في الإمارات.. عدد الاصابات يتجاوز 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.

وذكرت الوزارة أنها “أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 536 حالة جديدة مصابة بكورونا، من جنسيات مختلفة”.

وأضافت الوزارة “تم تسجيل شفاء 91 حالة جديدة، وتعافيهم بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في البلاد 1978 حالة”.

وتابعت الوزارة “سجلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الحالات إلى 76 حالة وفاة في عموم البلاد”، وأشارت إلى أن “حالات الوفاة المسجلة لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة”.

المصدر: روسيا اليوم