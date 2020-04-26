فهمي: من لا يملك كمامة ليطلبها من قوى الأمن

قال وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية العميد محمد فهمي “في حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظا على سلامتهم”.

ولفت فهمي في بيان له الاحد الى انه “يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا”.

واضاف فهمي “من أجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام