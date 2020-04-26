فهمي: من لا يملك كمامة ليطلبها من قوى الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2020 - 19:48

فهمي: من لا يملك كمامة ليطلبها من قوى الأمن

منذ 3 ساعة 26 April، 2020
الوزير محمد فهمي
لبنان

قال وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية العميد محمد فهمي “في حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظا على سلامتهم”.

ولفت فهمي في بيان له الاحد الى انه “يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا”.

واضاف فهمي “من أجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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