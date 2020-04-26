كورونا في الكويت.. تسجيل 183 إصابة جديدة

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا (278 إصابة أمس)، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.

وقالت الوزارة “توفي شخص واحد في الكويت خلال اليوم الأخير، وهو مقيم من الجنسية الإيرانية (57 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 24 يوما”، وتابعت “ارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 20 حالة”.

ولفتت الوزارة الى ان “عدد المتعافين من كورونا في الكويت ارتفع خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ليصل إلى 806 أشخاص”، واضافت “فيما لا يزال 2249 شخصا يتلقون العلاج، 61 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 31 مريضا في حالة حرجة”.

المصدر: روسيا اليوم