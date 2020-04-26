اليمن : السلطة المحلية في محافظة #سقطرى ترفض بيان المجلس الانتقالي الجنوبي وتعتبره انقلابا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2020 - 07:46

اليمن : السلطة المحلية في محافظة #سقطرى ترفض بيان المجلس الانتقالي الجنوبي وتعتبره انقلابا

منذ 4 ساعة 26 April، 2020
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