كندا تتجاوز حاجز الـ45 ألف إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2020 - 07:46

كندا تتجاوز حاجز الـ45 ألف إصابة بفيروس كورونا

منذ 4 ساعة 26 April، 2020
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