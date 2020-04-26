الخارجية اليمنية لحكومة هادي: إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة جنوب اليمن تمرد مسلح وانسحاب تام من اتفاق الرياض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2020 - 07:46

الخارجية اليمنية لحكومة هادي: إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة جنوب اليمن تمرد مسلح وانسحاب تام من اتفاق الرياض

منذ 6 ساعة 26 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة