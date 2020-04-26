ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 22614

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل إلى 22614.

وكانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منها 44594 شخصا.

وقالت وزارة الصحة إن 124 مريضا نقلوا إلى وحدات العناية المركزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من أن حصيلة الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 انخفضت باطراد خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.

ويعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات العزل يوم 11 مايو بفتح المدارس على الرغم من أن الحكومة يتعين عليها الانتهاء أولا من تحديد الطريقة التي ستعمل بها المدارس فعليا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.

المصدر: وكالات