الوزير حمد من الضنية: المستشفيات الحكومية اصبحت قادرة على مواجهة وباء كورونا

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، يرافقه وزير الاتصالات طلال حواط مستشفى سير الضنية الحكومي، حيث كان في استقباله مدير المستشفي واعضاء مجلس الادارة، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، واطلع خلال جولة على اقسام المستشفى على سير الاعمال لانشاء غرفتي عزل في المستشفى لاستقبال المرضى.

وبعد الجولة قال حمد “هذه الجولة لها هدفان،الاول المتابعة عن كسب للتجهزات والتحضيرات التي نقوم بها في كل المناطق اللبنانية والتي بدأناها من منطقة الشمال لاننا نعرف انها منطقة محرومة، وهناك تراكم تاريخي من الحرمان، ولكي نكون مع اهلنا في سير الضنية عن قرب مع زميلنا الوزير طلال حواط وبمتابعة من المسؤولين السياسيين والاجتماعيين ولدينا هدف واضح هو دعم قدرات المستشفيات الحكومية لاسعاف اهلنا والمنافسة الشريفة مع القطاع الخاص، وهي بحاجة الى التجهزات وتعزيز قدراتها واطقمهاالطبية. نعتبر انها اصبحت قادرة على مواجهة وباء كورونا، وهناك اجهزة تنفس ستقدم حتى الى ما بعد مواجهة وباء كورونا، والهدف الثاني لكي نقول لأهلنا ان وباء كورونا هو التهابات تنفسية والاهم ان نلتزم الحجر المنزلي والبعد الاجتماعي والتباعد، وقد استطعنا ان نحقق الخطة التي وضعناها بتأن ودراية بالتعاون مع مجتمعنا وبتقدير منه للحركة المكوكية للحكومة اللبنانية التي قمنا بها، وندعو الى اعتماد اللامركزية الادارية الصحية في المناطقة اللبنانية كما هو في العاصمة. هذا بالمجمل، اما بالنسبة للوباء فنحن اليوم في هذه المنطقة لكي نتابع نتائج العينات ال300 التي اخذناها من اشخاص يعانون عوارض تنفسية وجيوب انفية ومن المخالطين ومن عينات عشوائية، لكي نستطيع ان نحدد الخيار المطلوب في العاشر من ايار، ولكي يكون لدينا التصور لكي نأخذ القرارات على المستوى الحكومي.

وردا على سؤال عن تفلت المواطنين من الاجراءات بسبب العدد المتدني للاصابات اكد حمد انه ” مجازفة كبرى كما ان الوضع حساس جدا ودقيق وضروري عدم الافراط في التفاؤل وقد نقع في كارثة لا تحمد عقباها، وهذا يجب ان يكون جهدا مشتركا لمجتمعنا والجهات الرسمية وعدم التفريط”.

واضاف: “وصلنا الى نتيجة جيدة وهي نالت تقدير كل الجهات الصحية الدولية وهذا بصبر اهلنا ووجعهم، وهو جهد مشترك لكي نحافظ على هذه النتيجة وان لا يضيع جهدنا لما وصلنا اليه”.

من جهته شكر سعدية حمد على “الجهد الجبار الذي يقوم به”، وقال:”اجرينا الاسبوع الماضي فحوصات لأكثر من ثلاثمئة شخص واصبح بمقدور كل مواطن اجراء الفحص مجانا”، ولفت الى ان وزير الصحة ” لم يقصر مع اي مستشفى وهو يخدم الناس من خلال مستشفى رفيق الحريري الجامعي”، ودعا سعدية الوزيرين، حمد وحواط، الى “دعم مستشفى الضنية بكل الامكانات الضرورية لأنه المستشفى الوحيد في الضنية”.

من جهته قال مدير المستشفى الدكتور عمر فتفت :”نشكر معالي الوزير الذي وللمرة الاولى نتلقى دعما سريعا وقد تلقينا سبعين مليون ليرة من اجل الاسراع في تجهيز غرف العزل ومعاليه وعدنا اليوم بجهاز تنفس اخر وقد زودنا ب 400اختبار جديد”.

بدوره، قال الوزير حواط:”نحن هنا لننقل دعم دولة الرئيس حسان دياب ودعمنا لكل متطلبات المستشفيات الحكومية في المنية والضنية وقد قدمنا العزاء لذوي الراحل حمد ذود، ونتمني ان لا تحصل اصابات جديدة، ونطلب من المواطنيين التباعد والحجر لكى نستطيع ان نتخلص من هذا الوباء بأسرع وقت ان شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام