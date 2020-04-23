السيد نصر الله :كل الفتاوى في ظل كورونا تؤكد على أهمية فريضة الصيام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2020 - 00:22

السيد نصر الله :كل الفتاوى في ظل كورونا تؤكد على أهمية فريضة الصيام

منذ 2 ساعة 22 April، 2020
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