السيد نصر الله: الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا واجب

اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ان “مواجهة الكورونا واجبة والالتزام بالإجراءات واجب ووضعنا في لبنان جيد بفضل جهود الحكومة ووزارة الصحة والتزام الناس بالإجراءات ويجب الاستمرار بالالتزام وبالصبر نستطيع الانتصار على الكورونا”.

وحذر سماحته في كلمة له بمناسبة استقبال شهر رمضان من التراخي في مواجهة فيروس كورونا.

وقال سماحته”في الأسابيع الماضية جرت في بعض البلدان استفتاءات حول الصوم في ظل كورونا ورأيت في بعض الأسئلة أن من يقف خلف من يسأل يسعى الى أن يحصل من المراجع الرسمية فتوى بعدم الصوم هذا العام لكن هذا أمر غير متاح وجاءت كل الفتاوى لتؤكد على أهمية فريضة الصيام”.

في مسألة الإطعام قال سماحته إنه”يجب أن نكون حريصين أن يكون هذا العمل لوجه الله وذلك للحفاظ على كرامة العائلات ، وعدم التصوير عند تسليم أي مساعدات للفقراء والعائلات المحتاجة”.

المصدر: موقع المنار