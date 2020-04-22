مصرف لبنان: التعميم 151 وضع لتأمين القدرة الشرائية للمواطنين

اوضح مصرف لبنان في بيان اليوم، ان “القرار 151 الذي صدر تاريخ 21/4/2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد. ان يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على ان لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ 5000 دولار اميركي شهريا وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الادنى تاركا للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقا”.

واعلن ان “مصرف لبنان وضع هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية لهم وعيشهم الكريم. ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام