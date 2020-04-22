نائب وزير الطرق والتنمية الايراني: اعادة 14 ألف مواطن إيراني الى ارض الوطن عبر رحلات جوية استثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 19:28

نائب وزير الطرق والتنمية الايراني: اعادة 14 ألف مواطن إيراني الى ارض الوطن عبر رحلات جوية استثنائية

منذ 9 mins 22 April، 2020
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