بومبيو : “سنحاسب” #إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 19:28

بومبيو : “سنحاسب” #إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري

منذ 19 mins 22 April، 2020
أخبار موقع المنار

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