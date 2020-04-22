اشتية يدعو “الرباعية الدولية” لمنع الاحتلال من تنفيذ المخططات الاستيطانية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “اللجنة الرباعية الدولية بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاتها في الضم ومصادرة أراضي الفلسطينيين، لا سيما غور الأردن وامتدادات المستوطنات”، واوضح أن “مخططات الضم من شأنها تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية”.

وحذر اشتية خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف الأربعاء “من أي خطوات سيقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في سياق تطبيق ما تسمى صفقة القرن على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع”، واعتبر انه “يجب عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وحول أزمة “كورونا” في القدس المحتلة، أكد اشتية على أن “الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه اهل القدس كونه قوة احتلال”، واضاف “إذا لم يرغب الاحتلال بتحمل المسؤولية فعليه السماح للحكومة الفلسطينية بالعمل هناك لخدمة اهل القدس سواء داخل الجدار أو خارجه”.

المصدر: فلسطين اليوم