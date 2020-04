أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الاتي: “عمد منتحل صفة مجهول الى انشاء صفحة على موقع فايسبوك باسم “وزارة الاقتصاد” ونشر اعلانات توظيف توحي بأنها صادرة عن الوزارة.

‎ان وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد ان صفحتها الرسمية الوحيدة على فايسبوك هي: Ministry of Economy and Trade – Republic of Lebanon، وهي تتابع الأمر قضائيا محذرة من انتحال صفتها لأي هدف كان تحت طائلة الادعاء عليها امام القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام