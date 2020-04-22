الوزير حسن زار مستشفى المنية: هدفنا تجهيز المستشفيات الحكومية لمواكبة الأوضاع الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 17:46

الوزير حسن زار مستشفى المنية: هدفنا تجهيز المستشفيات الحكومية لمواكبة الأوضاع الصحية

منذ 49 mins 22 April، 2020
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ لدى زيارته ​مستشفى المنية​ الحكومي في ​الشمال​، إلى “اننا نحن نعمل على أساس أن الفيروس ​كوفيد 19​ قائم، وهدفنا الأساسي تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ لمواكبة الأوضاع الصحية الحالية وأي حالة صحية في البلاد، وعدم تسجيل حالات إصابة هو مؤشر إيجابي”.

وأكد حسن أن “فريق الوزارة أخذ عينات لمرضى ربو، وأشخاص مخالطين للمجتمع، بالإضافة إلى عينات عشوائية، وتخفيف الضوابط والإجراءات بـ10 أيار يكون مبني على ضوابط علمية وصحية”.

وشكر الوزير حسن جميع الطاقم الطبي اللبناني على جهوده التي أثمرت نجاحا يوما بعد يوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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