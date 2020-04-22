دراسة: كوب من عصير البرتقال يوميا يحميكم من مرض لا يوجد له علاج

أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أهمية شرب كوب صغير فقط من البرتقال يومياً للصحة العقلية وخصوصاً على المدى البعيد.

وكشفت دراسة أمريكية، عن أن تناول عصير البرتقال في فصل الشتاء، بالنسبة للرجال يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50 %،

ووجد الباحثون من جامعة هارفارد، أن الرجال الذين شربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47% لصعوبة التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة، مؤكدين أنه “يمكن أن تكون الانقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك علامات مبكرة على تدهور الدماغ، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى خرف يهدد الحياة”.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بـ 46.8 مليون شخص، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذه الحالة، إلا أن العلماء يحاولون العثور على علاج فعال للقضاء على الخرف.

وقالت الدكتورة هانا غاردنر، الباحثة في جامعة ميامي، إن “الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ”.

ويمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمي الدماغ من تراكم الجزيئات غير المرغوب فيها، وأن تحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.

المصدر: سبوتنيك