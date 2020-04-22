رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو بعد ان فقد النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 16:02
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رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو بعد ان فقد النصاب
منذ 49 mins
22 April، 2020
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