رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو بعد ان فقد النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 16:02

رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو بعد ان فقد النصاب

منذ 49 mins 22 April، 2020
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