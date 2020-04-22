اجراء فحوص PCR لعينات عشوائية في جزين وبنت جبيل وبعلبك

أجرت الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة اليوم فحوص PCR لعينات عشوائية، في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لتحديد مدى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذها وفق مسارات أربعة: مساران في اتجاه الجنوب: جزين وبنت جبيل، مسار في اتجاه بعلبك، ومسار في اتجاه البترون.

جزين

ففي جزين، بدأت فرقة تابعة لوزارة الصحة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم باجراء فحوصات PCR لـ 300 عينة عشوائية في مستشفى جزين الحكومي، على ان تظهر النتائج غدا.

بنت جبيل

وانطلقت حملة الفحص العشوائي لفيروس الكورونا، في قضاء بنت جبيل، ظهر اليوم، وكانت المحطة الاولى في بلدة شقراء، في المركز الثقافي للبلدة حيث كان في استقبال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة رئيس البلدية علي صالح.

وأفاد المسؤول عن الفريق الدكتور ابراهيم عبيد ان الجولة ستشمل على التوالي بلدات: شقراء، برعشيت، صفد البطيخ، بنت جبيل، عيترون وعين ابل، وسيتم خلالها فحص حوالي خمسين شخصا في كل بلدة من اصحاب المصالح الأكثر إحتكاكا بالناس، مثل أصحاب وعمال محلات المواد الغذائية وبيع اللحمة والخضار والأفران والصيدليات وغيرها.

يذكر أنه سجلت في بلدة شقراء اصابة واحدة لمغترب جاء مؤخرا، وحالتان في بلدة صفد البطيخ تماثلتا للشفاء منذ فترة.

بعلبك

وفي قسم الطوارىء داخل مستشفى بعلبك الحكومي، أجرى فريق من اللجنة المركزية لمكافحة الكورونا في الوزارة، 152 عينة من الفحوصات العشوائية للأهالي من المجتمع البعلبكي والجوار، ومن الذين هم على احتكاك مباشر مع الناس، في حضور رئيس مصلحة الصحة الدكتور محمود ياغي، وطبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسان يحفوفي.

زعيتر

وقال مسؤول الفريق الطبي المواكب للحملة الدكتور أرز زعيتر: “نحن متواجدون في مستشفى بعلبك الحكومي اليوم، ضمن الجولات التي تشمل كل المناطق اللبنانية، وتشمل الفحوصات لكل من يرغب من شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية ومجالات العمل، ونحن على تنسيق مع فريق الترصد الوبائي الموجود في مخيم الجليل، وعلى استعداد لتقديم الدعم لهم ومؤازرتهم إذا استدعت الحاجة”. وأمل “التجاوب مع الفحوصات التي تجريها الوزارة، لأنها تهدف إلى حماية المواطنين وعائلاتهم ومحيطهم”. وختم “سننتقل بعد ظهر اليوم إلى بلدة رياق، نظرا للاشتباه باصابات جديدة”.

ياغي

بدوره، قال الدكتور ياغي: “الحملة اليوم في بعلبك والمنطقة، هي ضمن المسح العشوائي الذي تجريه وزارة الصحة العامة في كل المحافظات اللبنانية، للتحقق من مدى السلامة المجتمعية”. وأضاف “نناشد أهالي منطقتنا الإلتزام بالحجر المنزلي، ونطالبهم بضرورة الإستمرار بتطبيق إجراءات الوقاية وارشادات وزارة الصحة العامة”.

يحفوفي

وتوجه الدكتور يحفوفي بالشكر إلى وزارة الصحة “لما تقوم به من فحوصات عشوائية لعينات من المجتمع، لتقدير نسبة الإصابات، وتقدير نسبة شيوع الوباء رغم عدم ظهور العوارض، وتشمل الفحوصات عينات مختلفة من أطياف المجتمع التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، وهذه الدراسة المجتمعية ليست لحالات الإصابة، وإنما هي مؤشر مهم للبناء عليه”.

الحاج حسن

وأكد رئيس قسم الصحة في بعلبك الدكتور الحاج حسن أن “توجيهات معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لنا، بأن تشمل هذه الفحوصات العشوائية أكبر شريحة ممكنة في المنطقة، وستقام حملات أخرى في غربي بعلبك والبقاع الشمالي”.

في جبيل غدا

وفي هذا الاطار، تجري فرق وزارة الصحة العامة، عند التاسعة من صباح غد الخميس الفحوصات العشوائية لفيروس كورونا للمواطنين في قضاء جبيل، في مركز طبابة القضاء في المدينة، وعند الواحدة بعد الظهر في بلدة العاقورة، وذلك في اطار حملتها الصحية لمحاربة هذا الوباء.

وتمنى طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة من ابناء القضاء الذين يشعرون بعوارض او الذين يخالطونهم التوجه الى هذين المركزين قبل ساعة من الموعد المحدد، لاجراء الفحوصات وذلك للتأكد من سلامتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام