القومي استنكر جريمة بعقلين: لاعتقال الجاني ومعاقبته وعدم نشر الأقاويل احتراما لارواح الضحايا ومشاعر ذويهم

علق منفذ عام الشوف في الحزب السوري القومي الاجتماعي غازي أبو كامل على الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة بعقلين وأوقعت تسعة ضحايا، وقال في تصريح:

“إن الجريمة البشعة التي حصلت في بلدة بعقلين وأدت الى وقوع تسعة ضحايا، هي جريمة مدانة ومستنكرة، والمطلوب الاسراع في اعتقال مرتكبها وإنزال أشد العقوبات به، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه سلوك طريق الاجرام وتعريض حياة الناس وأمن المجتمع للخطر.

إن استنكار هذه الجريمة وإدانتها من قبل الجميع، يؤكد نبذ الاجرام والمجرمين، ولذلك، ندعو إلى عدم نشر الاشاعات والأقاويل احتراما لأرواح الضحايا ومشاعر ذويهم.

إننا إذ نترحم على أرواح الضحايا، نقدم لعائلاتهم وأسرهم أحر التعازي، ونشاركهم كل مشاعر الأسى واللوعة في مصابهم الجلل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام