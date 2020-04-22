مئات الإصابات الجديدة بـ “كورونا” في قطر ودوائر الصحة في الكويت وعُمان تحصي عشرات الحالات

أعلنت قطر الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس “كوفيد-19″؛ فيما رصدت الكويت وسلطنة عمان عشرات الحالات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وبينت وزارة الصحة العامة القطرية، أن حصيلة المصابين بـ “كوفيد- 19” في الدولة ارتفعت إلى 7141 حالة؛ وتسجيل حالة وفاة جديدة، ترفع الإجمالي العام إلى 10 حالات. من جانبها، أكدت وزارة الصحة الكويتية إصابة 168 شخصا جديدا بالعدوى، وتسجيل حالتين وفاة جديدتين.

وأصبح إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في الكويت 2248، وعدد الوفيات 13. وسجلت وزارة الصحة في عُمان 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1614، وعدد الوفيات ثمان. وتتصدر السعودية والإمارات وقطر قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19” على مستوى الدول العربية. وتجاوزت أعداد المصابين بالوباء على مستوى العالم 2.5 مليونا؛ توفى من بينهم نحو 178 ألف شخص.

المصدر: سبوتنيك