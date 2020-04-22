فريق من وزارة الاقتصاد جال في محال تجارية في الهرمل والقائمقام طلب التشدد في ضبط الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 16:00

فريق من وزارة الاقتصاد جال في محال تجارية في الهرمل والقائمقام طلب التشدد في ضبط الاسعار

منذ 60 mins 22 April، 2020
وزارة الاقتصاد والتجارة
لبنان

قام فريق من وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة شرطة بلدية الهرمل، بجولة في المحال والمؤسسات التجارية للمواد الغذائية وشركات تعبئة الغاز في الهرمل للكشف على الصلاحية والتزام الربح المشروع.

وبعد الاطلاع على فواتير الشراء طلب إلى التجار وضع تسعيرة واضحة على السلع وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

وأكد عناصر الشرطة إجراءات التعبئة العامة وإرشادات وقائية.

وطلب قائمقام الهرمل طلال قطايا “ضرورة التشديد على ضبط أسعار اللحوم وسائر المواد الغذائية”. وطلب من المراقبين “مواصلة الحملة في الهرمل ومحاسبة المخالفين أمام القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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