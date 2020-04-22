وفيات أسبانيا تعاود الارتفاع وتسجل إجمالي 21717 حالة

عاود مؤشر الوفيات في اسبانيا إثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الارتفاع بشكل طفيف، حيث سجلت وزارة الصحة الأسبانية 435 حالة وفاة منذ أمس الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الوفيات 21717، فيما تخطت الإصابات حاجز 208 ألف إصابة، بعد تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة منذ الأمس. وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية اليوم أن “حالات الإصابة بلغت 208389 حالة إصابة، والوفيات 21717، فيما بلغ عدد المتعافين 85915”. وسجلت اسبانيا تراجعا في عدد الوفيات اليومي إثر الفيروس على مدى اليومين الماضيين، حيث سجلت أمس الثلاثاء 430 حالة وفاة، والاثنين 399 حالة وفاة.

المصدر: سبوتنيك