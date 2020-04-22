تجاوز عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” في بولندا الـ 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة البولندية الأربعاء، أن عدد الحالات المكتشفة لعدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) في بولندا تجاوز الـ 10 آلاف. وأفادت وزارة الصحة انه حتى صباح الأربعاء، أكدت الفحصوات المخبرية وجود فيروس كورونا لدى 10038 شخصا توفى 404 منهم. هذا وفرضت بولندا مؤخرا نظامًا وبائيًا فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي. ووفقًا لأحدث البيانات ، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 9856 شخصًا ، في حين توفى منهم 401 شخصا.

وقررت حكومة البلاد سابقاً، إغلاق الحدود للأجانب واستعادة السيطرة على الحدود مع دول شنغن، ووقف الحركة الجوية وتعليق عمل طرق السكك الحديدية الدولية، والحد من حركة الأشخاص ، باستثناء حالات الضرورة . كما تم إغلاق المدارس، والجامعات، مرافق الترفيه والمطاعم وغيرها.

المصدر: سبوتنيك