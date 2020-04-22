مراسلنا: قوة “اسرائيلية” مؤلفة من 30 جنديًا دخلت منطقة لبنانية محتلة (متحفظ عليها سابقا) في خلة المحافر جنوبي بلدة العديسة بعد عبورهم بوابة الجدار الحديدية بحماية دبابة ميركافا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 12:18

مراسلنا: قوة “اسرائيلية” مؤلفة من 30 جنديًا دخلت منطقة لبنانية محتلة (متحفظ عليها سابقا) في خلة المحافر جنوبي بلدة العديسة بعد عبورهم بوابة الجدار الحديدية بحماية دبابة ميركافا

منذ 41 mins 22 April، 2020
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