طائرات حربية للعدو الاسرائيلي حلقت بكثافة على علو متوسط في الاجواء الجنوبية وصولا الى العاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 12:18

طائرات حربية للعدو الاسرائيلي حلقت بكثافة على علو متوسط في الاجواء الجنوبية وصولا الى العاصمة بيروت

منذ 46 mins 22 April، 2020
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