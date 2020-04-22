قاسم: تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 10:20

قاسم: تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون

منذ 13 mins 22 April، 2020
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