الرئيس روحاني: كافة الدول المصدرة للنفط تتضرر بانهيار اسعار الخام بالنسبة للعقود الآجلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 10:20

الرئيس روحاني: كافة الدول المصدرة للنفط تتضرر بانهيار اسعار الخام بالنسبة للعقود الآجلة

منذ 19 mins 22 April، 2020
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