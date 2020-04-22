الرئيس روحاني: عندما نتحدث بشأن النجاح في مكافحة كورونا فانه يعني انتصار الشعب الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 10:20

الرئيس روحاني: عندما نتحدث بشأن النجاح في مكافحة كورونا فانه يعني انتصار الشعب الإيراني

منذ 20 mins 22 April، 2020
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