الرئيس روحاني: عندما نتحدث بشأن النجاح في مكافحة كورونا فانه يعني انتصار الشعب الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس روحاني: عندما نتحدث بشأن النجاح في مكافحة كورونا فانه يعني انتصار الشعب الإيراني
منذ 20 mins
22 April، 2020
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