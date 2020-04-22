الرئيس روحاني: القطاعات المعنية نزلت الى الساحة لتوفير المستلزمات الطبية بحيث انه بإمكاننا اليوم تصديرها الى الدول الأخرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 22 2020 - 10:18

الرئيس روحاني: القطاعات المعنية نزلت الى الساحة لتوفير المستلزمات الطبية بحيث انه بإمكاننا اليوم تصديرها الى الدول الأخرى

منذ 22 mins 22 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة