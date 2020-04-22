4 آلاف إصابة بكورونا داخل دور الرعاية في كيبيك

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك ، الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19 في كندا، عن نيتها نشر 3 آلاف طبيب يعملون في المستشفيات داخل دور الرعاية التي أصيب فيها 4 آلاف مسن.

ويأتي هذا الإعلان بعد الضجة التي أثارتها وفاة 31 مسنا خلال ثلاثة أسابيع في دار الرعاية الخاصة “هيرون” في مونتريال، في ظل النقص الشديد بالطواقم الطبية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة فرنسوا ليغو في مؤتمر صحافي” إن هذا التغيير في استراتيجية حكومته يرجع لأن الأزمة التي كانت متوقعة في المستشفيات لم تحصل، في المقابل “فإن ما حصل وما فاجأنا كثيرا، تسجيل 4 آلاف إصابة داخل دور العجزة”.

والوضع مقلق خصوصا في حوالى 40 مركزا للإيواء والعلاج الطويل الأمد في كيبيك، حيث تبلغ نسبة الإصابات 72% من إجمالي المرضى في منشأة قرب مونتريال، وتحتاج تلك المؤسسات في الوقت الحالي لألفي معالج إضافي، وفق ليغو، في ظل غياب موظفين أصيبوا هم أنفسهم بالمرض أو يخشون الإصابة، ووصل الاثنين 100 طبيب و65 عنصرا من الجيش الكندي إلى دور الرعاية التي يتفشى فيها المرض، ويفترض أن يلحق بهم ألفا طالب طب.

وتسجل كيبيك نصف الإصابات في كندا البالغ عددها 36 ألفا، والوفيات البالغة 1700 حالة، غالبيتها في دور الرعاية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية