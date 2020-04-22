ترامب: هناك 20 ولاية تتوجه بسرعة إلى فتح اقتصاداتها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 20 ولاية في البلاد تتوجه إلى فتح اقتصاداتها رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، ودعا مجلس النواب لتبني التشريع حول دعم قطاع الأعمال الصغيرة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إن 20 ولاية أمريكية “تتوجه بما فيه الكفاية من السرعة” نحو إعادة فتح الاقتصادات.

كما رحب ترامب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي حول اتخاذ حزمة إجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغيرة بمبلغ 480 مليون دولار.

وتابع: “أدعو مجلس النواب إلى تبني مشروع القانون هذا، أعتقد أنهم سيصوتون عليه قريبا جدا وأن لدينا دعما كبيرا”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ816 وكذلك من حيث حصيلة الإصابات بالمرض بـ45172 حالة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها في بلاده، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق الاقتصاد والقيود التي تم فرضها، وخلافات من بعض الحكام حول إجراءات رفع القيود العامة.

واحتدم الجدل في الايام الأخيرة بين حكام الولايات الأشد تضررا من فيروس كورونا في البلاد من جهة، وترامب وإدارته من جهة أخرى، بسبب قوله إن لديهم إمكانات لإجراء ما يكفي من الفحوص وفرصة لإعادة فتح الاقتصادات سريعا.

المصدر: وكالات