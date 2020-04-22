531 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال موجز صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة.

وأشار المسؤول إلى أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص.

وقال إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5 433 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 39 181 شخصا.

وصرح جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة، بأن الوباء لا يزال “مستفحلا”.

جدير بالذكر أن إجمالي الحالات منذ ظهور الوباء في فرنسا بلغ 117324 حالة.

المصدر: وكالات