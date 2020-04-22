وزير الصحة البريطاني يقلل من أهمية البيانات حول عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات

قالت وكالة “رويترز” إن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، سعى إلى التقليل من أهمية الأنباء التي تفيد بأن العدد الحقيقي لوفيات كورونا تزيد عن 40% عن الأرقام التي أعلنتها الحكومة.

وقال هانكوك خلال إفادته الصحفية اليومية بمقر الحكومة حول فيروس كورونا: “رأيت هذا الرقم 40 في المئة، وسألت الفريق عنه قبل المجيء إلى هنا، وهذا لا يعبر بدقة عن تلك الأرقام”.

وأضاف “هناك اختلافات مهمة بين كيفية قياس الوفيات في المستشفيات، حيث يمكننا الحصول على البيانات يوميا وبالتالي فهي مهمة للغاية في التتبع، بأسرع ما يمكن، لتأثيرات المرض، وبين بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي يتم قياسها بطريقة مختلفة”.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي يسجل جميع حالات الوفاة بما في ذلك التي تقع في دور الرعاية والمستشفيات، أن عدد وفيات كورونا في إنجلترا وويلز حتى العاشر من أبريل بلغ 13121 حالة.

وبلغت الحصيلة الرسمية، التي تضم فقط وفيات المستشفيات ويتم إعلانها بصورة يومية، 9288 حالة بحلول ذلك التاريخ.

المصدر: وكالة رويترز