سجن مغربي يصبح بؤرة لفيروس كورونا

أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب الثلاثاء، عن إصابة 68 شخصا بفيروس كورونا في سجن ورزازات بجنوب البلاد.

وقالت الإدارة إن معظم المصابين من العاملين بالسجن، لكنها لم تشر إلى حدوث أي وفاة.

وجاء في بيان للمندوبية أن من بين من أصيبوا بالفيروس 6 نزلاء على الأقل بسجن ورزازات وأن الجميع يخضع للفحص الآن.

وكان المغرب قد أفرج هذا الشهر عن 5645 سجينا، بعضهم بحالة صحية سيئة، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا في سجونه كما حدث في بلدان أخرى.

وأكد المغرب إصابة 3186 بمرض “كوفيد-19” توفي منهم 144 مصابا.

وفرضت السلطات قيودا على الحياة العامة ومددتها حتى 20 مايو، وجعلت وضع الكمامات الواقية إلزاميا في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، إن زيادة عدد حالات الإصابة رغم قيود العزل العام القائمة منذ أسابيع يرجع لانتقال الفيروس داخل الأسر والمصانع والمراكز التجارية حيث لا تزال متاجر السلع الغذائية مفتوحة.

المصدر: وكالة رويترز